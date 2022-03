Ex-Radprofi Denifl legte zu Doping erneut Teilgeständnis ab

Der Tiroler Stefan Denifl war mit einer Nichtigskeitsbeschwerde und Berufung beim Obersten Gerichtshof erfolgreich. Die Höchstrichter hoben im Dopingskandal um die "Operation Aderlass" seine Verurteilung zu einer teilbedingten Haftstrafe und einem riesigen Vermögensverfall auf. In der Neuauflage, die am Montag in Innsbruck begann, muss das Landesgericht nun die Auslandsaspekte im Fall Denifl genauer prüfen.

SN/APA/EXPA/ JOHANN GRODER Der erste Prozess gegen Ex-Radprofi Stefan Denifl am Landesgericht Innsbruck begann im Jänner 2020, noch vor der Corona-Pandemie. Die zweite Auflage des Verfahrens wurde am Montag zur Befragung weiterer Zeugen vertagt. Denifl hat beim Obersten Gerichtshof erreicht, dass seine Verurteilung aufgehoben wurde.