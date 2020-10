Ex-Skirennläuferin mit Ei von "schlechtem Wurm" befreit

Eine in ganz Österreich tätige Hellseherin sitzt seit vergangenem Juli in U-Haft. Die 50-Jährige hatte einer erfolgreichen Ex-Skirennläuferin vorgemacht, "negative Strahlen" wären an ihren Problemen schuld, und sie mit ausgesprochen fragwürdigen Methoden behandelt. So wurde der Ex-Ski-Star mit einem Hühnerei vorgeblich von einem "schlechten Wurm" befreit. Es soll zahlreiche weitere Opfer geben. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs.

SN/APA (dpa)/Monika Skolimowska Die frühere Spitzensportlerin übergab der Frau 2.500 Euro