Ex-Soldaten wegen NS-Wiederbetätigung in Tirol vor Gericht

Zwei Ex-Berufssoldaten müssen sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung verantworten. Die beiden früheren Soldaten sollen in der Kaserne in Landeck unter anderem den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt haben. Auch sollen sie andere Soldaten aufgefordert haben, ein rotes Holz-Ei mit Hakenkreuz zu küssen.

