Ex-Vizekanzler Josef Pröll im Interview:"Werden unseren Beitrag leisten"

Josef Pröll, Präsident des Dachverbandes Jagd Österreich, spricht sich klar für eine Bejagung des Wolfs aus. Mit der aktuellen Situation ist er allerdings nicht zufrieden.

Die Rückkehr der Wölfe nach Österreich hat eine Grundsatzdebatte entfacht, die überaus hitzig geführt wird. Während die eine Seite Herdenschutz propagiert, will die andere schießen. Die Fronten sind derart verhärtet - es gab sogar schon Morddrohungen. Welche Position vertritt die Jägerschaft? Josef Pröll: Schon früh haben wir auf die unvermeidlichen Probleme hingewiesen, die mit der Rückkehr der Wölfe in unsere dicht besiedelten Kulturlandschaften entstehen. Unsere Bedenken wurden mehrfach abgetan. Jetzt, wo die Probleme überhandnehmen, soll die Jägerschaft in die Bresche ...