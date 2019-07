Exfreundin mit 29 Messerstichen getötet: Lebenslange Haft für Kärntner

Unter großem Zuschauerinteressefand am Donnerstag der Geschworenenprozess am Landesgericht Klagenfurt gegen einen 33-jährigen Kärntner statt. Der Mann hatte im Oktober des Vorjahres seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin mit zahlreichen Messerstichen getötet. Er wurde zu lebenslanger Haft sowie Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Nicht rechtskräftig.

