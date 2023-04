Exorzismus in Österreich: Ein Priester berichtet vom Ritual des "Heilungs- und Befreiungsdienstes"

In Österreich gibt es nach wie vor Priester, die das Böse aus den Menschen austreiben. Was allgemein als Exorzismus bekannt ist, heißt offiziell Ritual des "Heilungs- und Befreiungsdienstes". Ein Priester berichtet, was dabei passiert.

„The Pope’s Exorcist“ kommt am Gründonnerstag in die Kinos. Es gibt auch heute noch Priester, die das Ritual des Exorzismus durchführen.

"The Pope's Exorcist" läuft ab Gründonnerstag in den Kinos. Russell Crowe verkörpert darin einen der bekanntesten Teufelsaustreiber der katholischen Kirche: Gabriele Amorth. Exorzisten gibt es aber auch heute noch in der Kirche. Einer, der das Ritual des "Heilungs- und Befreiungsdienstes" durchführt, ist der Grazer Priester Johannes König. Er ist um ein nüchternes Bild des Exorzismus bemüht: "Den Teufel habe ich noch nie gesehen", sagt er.

Der Exorzismus hat klare Regeln

König ist von Bischof Wilhelm Krautwaschl beauftragt worden, Menschen mittels "Heilungs- und Befreiungsdienstes" zur Seite zu stehen. Wie oft in Österreich Exorzismen durchgeführt werden, ist unbekannt. Der 78-Jährige war selbst erst ein Mal bei einem sogenannten Großen Exorzismus dabei, der "sehr nüchtern und ruhig" abgelaufen sein soll.

Ein Exorzismus biete nichts "Reißerisches" und keinen Horror, unterstreicht König. Nur ein Mal habe sich eine Person am Boden gewälzt, eine andere mit fremder Stimme gesprochen, berichtet er. Es sei vielmehr eine Hilfe für Menschen in großer Not, die unterschiedliche Formen annehmen könne, erklärt der Seelsorger. Der "Heilungs- und Befreiungsdienst" sei eine Möglichkeit unter vielen.

Es gebe "klare Regeln, was zu tun ist, wenn Betroffene einen Exorzismus verlangen", erklärt König. Zuerst werden die Personen an einen Ombudsmann verwiesen, in weiterer Folge wird ihnen ein Priester für den begleitenden "Heilungs- und Befreiungsdienst" zur Seite gestellt. "In Gesprächen finden wir dann heraus, welche Seelsorgemaßnahmen sinnvoll sein könnten", erklärt König.

Vor einem "Großen Exorzismus" spricht der Betroffene mit einem Psychiater

Wird ein "Großer Exorzismus" durchgeführt, muss der Betroffene davor mit einem Psychiater sprechen, der abschätzt, ob das Ritual oder aber eine andere Möglichkeit sinnvoll sein könnte. Erst dann werde der Exorzismus durchgeführt, bei dem immer zwei Priester anwesend sein müssen. "Ein beträchtlicher Teil erledigt sich schon mit dem ersten Gespräch, weil die meisten Menschen mit den normalen Wegen der Seelsorge, wie Beichte oder Krankensalbung, auskommen." Laut König liegt aber oft ein Missverständnis vor: So sei ein Exorzismus "keine Tablette, die man nimmt, und dann ist alles erledigt". Manchen Personen gehe es lediglich um die Befriedigung des eigenen Narzissmus, andere kämen aus reiner Neugier, erklärt der Priester, der unter anderem in der Gefangenenhausseelsorge tätig ist. Das Gebet um Heilung und Befreiung sei letztlich nur im Kontext eines gläubigen Lebens sinnvoll.

Wenn Personen etwa über "Attacken des Bösen" klagen oder glauben, von "dem Bösen" besessen zu sein, helfe es oft, sensible Seelsorgegespräche zu führen. Manche benötigten eine theologische Aufklärung und Erklärungen, wie man mit Sorgen oder psychischen Belastungssituationen umgehen könne, meint König, seit über 25 Jahren Krankenhausseelsorger im Landesklinikum Graz Süd-West.

Exorzismus sei "Hilfe zur Selbsthilfe"

Die Kirche sehe das Angebot als "Hilfe zur Selbsthilfe, um die Betroffenen in ein geordnetes Leben zu führen", sagt König. Wird der Exorzismus leichtfertig eingesetzt, kann dies zulasten der Betroffenen gehen und das psychische Leid verstärken. Kritik übt der Seelsorger dabei an priesterlichen Personen, die zu schnell mit einem "kleinen Befreiungsgebet" oder Austreibungsritualen "helfen" wollen. Davon Betroffene trifft er oftmals später im Landeskrankenhaus Graz in der psychiatrischen Abteilung.

Generell sei die Kirche in dieser Frage gespalten, meint der Jesuitenpater. Manche Diözesen besetzten ihre Exorzisten mit Verweis auf die psychiatrischen Heilungsmöglichkeiten nicht mehr nach, andere gingen dafür eher locker mit dem Anbieten von Exorzismen um. Letzteres treffe speziell auf Italien, Rumänien, Polen, Kroatien und den afrikanischen Kontinent zu - diese haben laut König einen "anderen Umgang mit dem Bösen".

Unter Exorzismus wird die rituelle Vertreibung böser Mächte und Geister aus Personen, Lebewesen oder Gegenständen verstanden. Solche Praktiken gibt es in vielen Kulturen, sie sollen der ganzheitlichen Reinigung und Heilung dienen.

Vorbild sind Dämonenaustreibungen, die Jesus vornahm

Die katholische Kirche versteht unter dem Begriff eine Bitte an Gott, den Menschen von der Macht des Bösen zu befreien. Der Exorzismus kann auch einen im Namen Jesu Christi an den Teufel gerichteten Befehl umfassen, den Betroffenen zu verlassen. Die Vollmacht zum Vollzug des Exorzismus leitet die Kirche aus dem Neuen Testament ab. Vorbild sind die Dämonenaustreibungen, die Jesus vornahm.

Nach vatikanischen Richtlinien muss ein Exorzist zunächst prüfen, ob wirklich ein Fall von Besessenheit vorliegt. Um böse Mächte zu vertreiben, spricht der Priester unter anderem Gebete und Segensformeln. Gegebenenfalls berät er sich aber auch mit Medizinern und Psychiatern.

Der 1999 vom Vatikan etablierte "Große Exorzismus" ist ein einstündiges und fast vollständig in lateinischer Sprache vorgetragenes Gebet. Seit 1994 gibt es eine Internationale Vereinigung der Exorzisten (AIE), der nicht nur Priester angehören. 2014 erkannte die vatikanische Kleruskongregation den Zusammenschluss offiziell an und billigte dessen Statuten. Gründer der Vereinigung war der 2016 verstorbene Priester Gabriele Amorth, dessen Leben die Vorlage für den fiktiven Horrorfilm "The Pope's Exorcist" liefert. Zum aktuellen Film äußerte sich die AIE kritisch. Schon der Trailer zeige, wie unglaubwürdig mit dem sensiblen Thema des Exorzismus umgegangen werde, so die Vereinigung.

Trailer zu "The Pope's Exorcist"