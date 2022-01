Experte Elling sieht Gecko als "Hinterzimmer-Debattierklub"

Molekularbiologe Ulrich Elling kritisiert, dass die Politik bei der neuen Corona-Variante Omikron "wieder viel zu langsam" reagiert. "Bei der Dynamik, die Omikron entfaltet, müssen wir mehr denn je bremsen, bevor es zu spät ist." Trotz der neuen Gecko-Kommission sei die Vorgangsweise in der Pandemie nicht transparent: "Auch ich weiß nicht genau, was in der Gecko läuft. Für mich ist das jetzt noch ein Hinterzimmer-Debattierklub", meinte Elling im "Kurier" am Samstag.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Politik reagiert schon wieder zu langsam, sagt Experte Elling