Experte fordert Senkung der Kosten für Schulmaterialien

Die Armutskonferenz hat anlässlich des Schulstarts im September neuerlich auf die hohen Kosten für Schulmaterialien, Ausflüge oder Wandertage hingewiesen. Laut der letzten SORA-Schulkostenstudie kommt es durchschnittlich zu jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.400 Euro für Volksschule und Unterstufe, für die Oberstufe sind es 1.690 Euro, so Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk am Donnerstag. Er forderte u.a. einen gemeinsamen Einkauf von Schulmaterialien zur Kostensenkung.

BILD: SN/APA/DPA/BERND WEISSBROD Im September startet die Schule nach den Ferien wieder durch