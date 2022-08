Experte für Normalbetrieb an Schulen

Im kommenden Schuljahr wird es - anders als vergangenen Herbst - zunächst weder Test- noch Maskenpflicht geben. Für Komplexitätsforscher Peter Klimek ist das auch vertretbar. Strengere Sicherheitsmaßnahmen in den Schulen hätten nur einen überschaubaren Effekt, nachdem es in der breiten Gesellschaft fast nirgends mehr Maskenpflicht gibt und kaum noch getestet wird. "Man kann das einfach nicht trennen von dem, was sich in der Gesamtbevölkerung an Infektionsniveau abspielt."

Aus für Masken- und Testspflicht ist für Klimek vertretbar.