Experten fordern eine Unfallversicherung für E-Scooter-Fahrer

Experten warnen vor schweren Verletzungen mit Dauerfolgen: "Viel gefährlicher als Fahrräder".

"Das Unfallrisiko mit E-Scootern ist enorm. Die exponentielle Steigerung bei den Unfällen ist beunruhigend", sagt Othmar Nagl, Vorsitzender des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Kepler-Universität Linz. Laut Hochrechnung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) mussten im Jahr 2020 rund 1300 Personen nach E-Scooter-Unfällen im Spital behandelt werden, 2021 waren es bereits 2700 und im Vorjahr ereigneten sich rund 3600 folgenschwere Unfälle. In rund 75 Prozent der Fälle sind die Lenker selbst schuld am Unfall.

Und: Fast jeder vierte Unfall ...