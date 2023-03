Experten fürchten um Kulturerbe

Die Spanische Hofreitschule entwickelte sich vom Vorzeigeinstitut in klassischer Reitkunst zur reinen Touristenattraktion.

Der neue Geschäftsführer Alfred Hudler ist gerade einmal 100 Tage im Amt, schon gibt es wieder Aufregung in der Spanischen Hofreitschule (SHS). Der Grund dafür liegt in einer Personalie: Vergangene Woche wurde Andreas Hausberger mit sofortiger Wirkung bei vollen Bezügen dienstfrei gestellt und mit einem Betretungsverbot belegt. Der Beamte war fast 40 Jahre an der Hofreitschule tätig, er kam 1984 an das Traditionsinstitut, wurde 1993 zum Bereiter und 2007 zum Oberbereiter ernannt.

Offiziell heißt es, Hausberger habe "dienstrechtliche ...