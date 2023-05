Experten wollen Alpenstädte als "Grün-Vorreiter"

Experten, die sich seit geraumer Zeit mit dem Thema Alpen auf unterschiedlichen Ebenen auseinandersetzen, haben Alpenstädte als "Grün- und Nachhaltigkeitsvorreiter" in die Pflicht genommen. Entsprechende Impulse für das Umland und den Ländlichen Raum, umgesetzt und forciert durch Kooperationen und gemeinsamen Strategien, müssten von diesen Städten ausgehen, hieß es am Samstag unisono bei einer Diskussion im Rahmen des Journalismusfestes in Innsbruck.

BILD: SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS Nordkette spiegelt sich in der Glasfront eines Innsbrucker Gebäudes