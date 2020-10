Expertin zu häuslicher Gewalt: "Die Frau ist wie ihr Besitz"

Gewalt daheim: Wo fängt sie an? Gibt es Auswege? Es gibt Ursache und es gibt Strategien, um den Opfern zu helfen.

Wuchtige Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper mit einem Hammer seien es gewesen, die der 30-jährigen Frau ihr Leben gekostet hätten, sagt die Polizei. Die Frau starb Anfang Oktober in einer Wohnung in Wien-Favoriten. Seit Jahresbeginn gab es damit zu diesem Zeitpunkt 19 Tötungsdelikte an Frauen durch Männer in Österreich.

"Frauenmord" - das ist die Bezeichnung für die ultimative Eskalation oft jahrelang andauernder Gewalt innerhalb von Beziehungen. Lassen sich konfliktgeladene Situationen entschärfen? Und wie? Renée Mader und ...