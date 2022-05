Explosion in Chemieunternehmen in Krems

In der Halle eines Chemieunternehmens in Krems hat sich am Donnerstagnachmittag eine Explosion ereignet. Nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer befanden sich zwei Personen in dem Gebäude. Eine davon sei gefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden. Die Suche nach dem zweiten Betroffenen war zunächst noch im Gange. Die Halle wurde stark beschädigt. Laut dem Unternehmen ist die Situation unter Kontrolle, Chemikalien traten nicht aus.

SN/APA/RESPERGER FEUERWEHR/UNBEKANN Gebäude wurde stark beschädigt