Explosion in Langenzersdorf wurde bewusst herbeigeführt - Ö3

Die Explosion Freitag in der Früh in einem Mehrparteieinhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) ist bewusst herbeigeführt worden. Wie Ö3 in der Nacht auf Sonntag berichtete, haben das Brandermittler der Polizei herausgefunden. Demnach sei in der Wohnung im 3. Stock die Zuleitung zur Gastherme manipuliert worden. Konkret gehe die Polizei davon aus, dass die Verschraubung zwischen der Gasleitung und der Therme gelöst worden ist. Dadurch konnte das Gas ungehindert ausströmen.

SN/APA/FRANZ RESPERGER Der Ort der in Langenzersdorf bewusst herbeigeführten Explosion