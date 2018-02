Explosion in Schießanlage - ein Opfer noch in Lebensgefahr

Einen Tag nach der Explosion in einer Schießanlage des OÖ. Landesjagdverbandes in Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) schwebte einer der beiden Verletzten noch immer in Lebensgefahr. Das teilte das AKH Wien am Freitag mit. Der 50-Jährige war mit schweren Brandwunden nach Wien geflogen worden. Der Zustand seines 62-jährigen Bekannten, der in Salzburg im Krankenhaus liegt, sei laut Spital stabil.

SN/APA (fotokerschi.at)/FOTOKERSCHI Ursache von Brand in Schießkanal weiter unklar