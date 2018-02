Explosion in Schießanlage möglicherweise durch heiße Patrone

Die Explosion in einer Schießanlage in Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) am Donnerstag der Vorwoche könnte durch eine heiße Patrone, die auf einen mit Pulverrückständen kontaminierten Teppich gefallen ist, ausgelöst worden sein. Das berichtete die "Kronen Zeitung" am Mittwoch. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten die Klärung der Ursache vorerst nicht. Ermittelt wird weiterhin gegen unbekannt.

SN/APA (fotokerschi.at)/FOTOKERSCHI Ursache für Explosion auf Schießplatz möglicherweise gefunden