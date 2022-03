Explosion in Wohnhaus in NÖ: Leitung durch Bagger beschädigt

Die Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) vom Sonntag ist durch eine bei Bauarbeiten von einem Bagger beschädigte Gasleitung verursacht worden. Einen entsprechenden Online-Bericht des ORF Niederösterreich bestätigte Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt am Freitag auf Anfrage. Das Objekt wurde zerstört. Eine 66-Jährige wurde aus den Trümmern gerettet und mit schweren Verletzungen in das Wiener AKH geflogen.

SN/APA/BFKDO Gänserndorf/UNBEKANNT Einfamilienhaus in Dürnkrut durch Explosion schwer beschädigt