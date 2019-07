Beim Umspannwerk Lienz in Nußdorf-Debant ist es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Ein Hochspannungswandler der 110-kV-Anlage stand in Vollbrand, teilte die Polizei Tirol am Abend mit. Das Feuer wurde nach etwa einer Stunde von den Freiwilligen Feuerwehren gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Die Brandursache wird untersucht.

Quelle: APA