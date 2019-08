Explosiver Dachbodenbrand in Wohnhaus in Oberösterreich

Durch Funkenflug ist am Donnerstagabend der Dachboden eines Hauses in Rohrbach-Berg (Bezirk Rohrbach) in Brand geraten. Dort gelagerte Pyrotechnikartikel entzündeten sich, und der Brand breitete sich schnell aus. Aufgrund der Explosionen gestalteten sich in der Folge die Löscharbeiten als gefährlich, teilte die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach im Mühlkreis mit.

SN/apa (symbolbild) Explosiv: Durch die am Dachboden gelagerten Pyrotechnikartikel war der Brand schwer zu löschen.