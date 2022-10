Extreme Trockenheit: Kein Wasser mehr im Wienerwald

Kaum Niederschlag, versiegte Quellen, Existenzangst: Die Trockenheit ist 2022 auch dort angekommen, wo man sie nicht vermuten würde. Zum Beispiel im Wienerwald.

Extreme Trockenheit hat 2022 den Osten Österreichs schwer getroffen. Vor allem im südlichen Niederösterreich und im Nordburgenland verschwanden Seen und Flüsse, das Grundwasser sank teils um mehrere Meter ab. Doch auch Gegenden, in denen man es nie und nimmer für möglich halten würde, leiden mittlerweile an massivem Wassermangel.

Zum Beispiel der westliche Wiener Stadtrand. Dort, wo der Wald gerade in allen Farben leuchtet. Die Wiesen, mit Tau überzogen, strotzen vor Kraft. Die Böden lehmig-feucht. Der staubige Sommer - ...