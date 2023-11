EXW-Prozess: Geständnis kam erst nach Belastung durch die Ex-Freundin

Zweistelliger Millionenschaden: Der Kärntner Anlagebetrugsprozess um die Kryptowährungsplattform EXW läuft nun bei der Fortsetzung ab Dienstag unter neuen Vorzeichen. Ein weiterer Verdächtiger, der sich nach Bali abgesetzt hatte, wurde kürzlich aus Indonesien nach Österreich ausgeliefert.

Am Dienstag wird am Landesgericht Klagenfurt einer der größten Anlagebetrugsprozesse fortgesetzt, die es in den vergangenen Jahren in Österreich gab. In dem von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeklagten Fall ist von einem Schaden von zumindest rund 14 Millionen Euro die ...