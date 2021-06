"Exzessiver Reichtum zerstört die Demokratie"

Das reichste Prozent besitzt in Österreich 40 Prozent des Vermögens. Warum die Philanthropie der Milliardäre kein Ersatz für Steuern auf Vermögen ist.

Martin Schürz ist Ökonom und Psychotherapeut in einem Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. In Salzburg war er jüngst Gastredner bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer.

Ökonom und Psychotherapeut für Kinder: Wie passt das zusammen? Martin Schürz: Ich habe so die Möglichkeit, die zwei Enden der sozialen Verteilung zu sehen. In meiner therapeutischen Tätigkeit arbeite ich mit traumatisierten Kindern, oft aus armen Haushalten. Als Vermögensforscher kann ich die materiellen Verhältnisse von Reichen untersuchen. Das hilft mir zu einer ...