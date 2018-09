"Fäuste sind zum Jubeln da"

Nach gewalttätigen Exzessen bei Jugendspielen auf oberösterreichischen Fußballplätzen sind Platzverbote für überehrgeizige Eltern ein Thema. "Problemeltern" gibt es auch anderswo.

Der Jugendtrainer des ASKÖ Linz-Ebelsberg machte sich via Facebook Luft: "Eltern sind die größten Hooligans." Grund für seine Empörung? Zwei prügelnde Mütter hatten, wie berichtet, kürzlich bei einem U15-Spiel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Erst am vergangenen Wochenende stürmten bei einem U11-Spiel in Linz mehrere Eltern auf das Spielfeld. Handgreiflich werdende Mütter und Väter von kickenden Sprösslingen sind eher Einzelfälle, das Problem von übermotivierten Eltern rund um den grünen Rasen ist aber in einigen Bundesländern ein Thema, wie ein Rundruf der SN bei lokalen Fußballverbänden bestätigte.