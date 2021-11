Fahrer einer Räuberbande zu drei Jahren Haft verurteilt

Der Chauffeur einer auf Banküberfälle spezialisierten Bande ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der 25-Jährige hatte die beiden Haupttäter - sie wurden in einem separaten Verfahren rechtskräftig zu neun bzw. sechs Jahren verdonnert - zu einem Bankraub nach Salzburg gefahren und danach wieder zurück nach Wien gebracht.

