Fahrer nach tödlichem Schlepper-Unfall in Bayern in U-Haft

Nach einem verheerenden Unfall mit sieben Toten auf der Autobahn 94 in Südostbayern sitzt der Fahrer und mutmaßliche Schlepper der Migrantengruppe nun in Untersuchungshaft. Dem 24-Jährigen - ein Staatenloser, der zuletzt in Wien wohnte - werden unter anderem siebenfacher Mord, 15-facher versuchter Mord und das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mitteilten.

BILD: SN/APA/SVEN HOPPE Das umgestürzte Schlepperfahrzeug auf der Autobahn 94