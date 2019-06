Fahrerflucht nach tödlichem Verkehrsunfall in NÖ

In Hausleiten (Bezirk Korneuburg) hat sich am Sonntagabend ein tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein 26-Jähriger kam nach Polizeiangaben ums Leben. Gesucht wird nun der Lenker eines vermutlich geländetauglichen Fahrzeugs. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hausleiten (Tel.: 059133-3245) erbeten.

SN/APA/BARBARA GINDL Laut Polizei fehlt von dem Fahrerflüchtigen bis jetzt jede Spur