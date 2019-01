Fahrgast verletzte Taxilenker in Graz

Ein Taxilenker ist Freitagfrüh in Graz von einem Fahrgast attackiert worden. Der 53-jährige Berufsfahrer ließ den etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann in der Annenstraße in seinen Wagen und brachte ihn wunschgemäß zum UKH Graz, denn der Bursche hatte eine blutende Schnittverletzung an der linken Hand. Als es um die Bezahlung des Fuhrlohns ging, soll der Gast den Lenker getreten haben, so die Polizei.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen