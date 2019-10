Fahrverbote: Bayerns Ministerpräsident Söder rät von Skiurlaub in Österreich ab

Die Tiroler Landesregierung beschloss am Mittwoch die bereits angekündigten Fahrverbote, um auch in der Wintersaison den Stau-Ausweichverkehr zu unterbinden. Ab 21. Dezember bis Ostermontag, 13. April 2020, werden bestimmte Straßen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für Stau-Umfahrer gesperrt. Das Modell war bereits im Sommer angewandt und dann auch von Salzburg kopiert worden.

Harsch reagierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef riet seinen Landsleuten, die Urlaubsplanung zu überdenken. "Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Straßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub dort wenig Sinn macht", sagte er im Landtag in München. Gleichzeitig warb er für ein Wintervergnügen daheim: "Warum ungewollt in Österreich Geld lassen, wenn man in Bayern ein herzliches Dankeschön bekommt?" Die Verbote seien nicht überraschend, sagte der CSU-Chef, aber sie seien ein "Verhalten, das Freunde einfach nicht tun sollten".

Im September hatte Söder über die Fahrverbote gesagt: "Es ist ja im Sommer ehrlich gesagt auch ganz gut gelaufen, aber es jetzt auf den Winter auszuweiten bedeutet nichts anderes, als dass sich die Tiroler selbst schädigen."

