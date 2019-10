Fahrverbote: Söder rät von Skiurlaub in Österreich ab

Die Tiroler Landesregierung beschloss am Mittwoch die bereits angekündigten Fahrverbote, um auch in der Wintersaison den Stau-Ausweichverkehr zu unterbinden. Ab 21. Dezember bis Ostermontag, 13. April 2020, werden bestimmte Straßen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für Stau-Umfahrer gesperrt. Das Modell ...