Fall FACC: Angeklagter leugnet großen Betrug und Geldwäsche

Am Dienstag begann in Graz der Prozess gegen einen 63-Jährigen, den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Mittäter bei zahlreichen Chef-Trickbetrügereien sieht. Der Mann leugnet die Vorwürfe und will auch mit den mehr als 50 Millionen Euro, die beim Flugzeugkomponentenhersteller FACC in Ried im Innkreis im Jahr 2015 erbeutet worden waren, nichts zu tun haben. Eingangs schilderte die Staatsanwältin, wie schwierig sich die Ermittlungen gestalteten.

SN/apa Der angeklagte Tunesier am Dienstag vor Gericht in Graz.