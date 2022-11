Fall Kellermayr: Das Leben einer Toten wird durchleuchtet

Der Fall der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr polarisiert: Die Ermittler stehen vor der schwierigen Aufgabe, zu beurteilen, ob Morddrohungen im Netz zum Tod führten.

Am 29. Juli ist die praktische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr tot in ihrer Ordination in Seewalchen am Attersee aufgefunden worden. Im Alter von 36 Jahren setzte sie ihrem Leben ein Ende. Die Frau sei durch Hassnachrichten und Morddrohungen in sozialen Medien in den Tod getrieben worden, sagen die einen. Kellermayr habe seit ihrer Kindheit an Depressionen gelitten und sei schon lange Zeit schwer psychisch krank gewesen, sagen die anderen.

Der "Fall Kellermayr" polarisiert. Er beschäftigt die Behörden in Österreich ...