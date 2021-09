Fall Leonie: Nach Flucht suchte Afghane erneut um Asyl an

Jener Mann, der im Verdacht steht, für den Tod einer 13-Jährigen in Wien mitverantwortlich zu sein, reiste per Flüchtlingsboot nach Großbritannien und bat dort unter falschem Namen um Schutz. Seine Auslieferung nach Österreich dürfte sich bis ins nächste Jahr verzögern, berichten britische Zeitungen.

Drei Männer sitzen in Österreich in U-Haft, einer in Großbritannien. Sie alle stehen im Verdacht, für den Tod der 13-jährigen Leonie verantwortlich zu sein. Bis der Mann, der in Großbritannien in Haft sitzt, an die österreichische Justiz ausgeliefert wird, wird es aber wohl noch dauern. Zumindest bis ins kommende Jahr. Das berichten die englischen Zeitungen "Daily Mail" und "The Sun". Demnach ist die für die Auslieferung entscheidende Anhörung erst für kommenden Jänner geplant. Davor soll der afghanische Staatsbürger am 1. Oktober zu einer Anhörung vor einem Gericht in London erscheinen.

Der Afghane, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, hat sich nach dem Tod des Mädchens von Wien nach Frankreich durchgeschlagen und ist dann am 18. Juli mit einem Flüchtlingsboot über den Ärmelkanal nach Großbritannien eingereist. Dort gab er einen falschen Namen an und suchte um Asyl an. Er wurde von den britischen Behörden in einem Hotel in Ostlondon untergebracht, dort blieb er auch zehn Tage. Als seine wahre Identität zutage kam und klar wurde, dass die österreichischen Strafverfolgungsbehörden ihn im Zusammenhang mit der Tötung der 13-Jährigen suchten, wurde er in dem Hotel Ende Juli festgenommen. Der Afghane hatte bereits in Österreich subsidiären Schutz erhalten. Allerdings war ihm dieser 2019 nach mehreren Straftaten wieder aberkannt worden. Abgeschoben wurde er allerdings nicht.

Die 13-Jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Tulln soll nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen am 25. Juni zwei Afghanen am Wiener Donaukanal getroffen haben, wo ihr die beiden Ecstasy verabreicht haben sollen. Dann seien die beiden mit einem weiteren Landsmann (18) in dessen Wohnung in den Bezirk Donaustadt gefahren, wohin auch der vierte Verdächtige, der nun in Großbritannien in Haft ist, dazugekommen sein soll. Dort wurden dem Mädchen weitere Drogen verabreicht. Mindestens zwei der vier Männer sollen sie dann vergewaltigt haben.

Als die 13-Jährige schließlich das Bewusstsein verlor, wurden die Männer nervös. Dem Polizeibericht zufolge soll das Herz des Mädchens zu schlagen aufgehört haben. Die Verdächtigen sollen ihr daraufhin Milch und Joghurt eingeflößt und sie unter eine Dusche gehalten haben. Doch der Teenager zeigte keine Lebenszeichen mehr. Daraufhin sollen die Männer das Mädchen in einen Teppich gewickelt und im Freien auf einem Grünstreifen an einen Baum gelehnt haben.

Ob all diese Details stimmen und welche Drogen dem Mädchen verabreicht wurden, soll die Obduktion des Mädchens klären. Derzeit wartet die Staatsanwaltschaft Wien noch auf den Bericht.