BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER

Florian Teichtmeister erhielt zwei Jahre bedingte Haft, weil er große Mengen an Kindesmissbrauchsdarstellungen am Computer konsumierte. Mit seiner Prominenz sorgte der Schauspieler ungewollt dafür, dass in Schulen und anderen Institutionen jetzt Kinderschutzkonzepte erarbeitet werden.