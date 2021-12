Fallzahlen vom Sonntag für Wien und Steiermark fehlen weiter

Nach Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) am Wochenende sind die Coronavirus-Fallzahlen für Wien und die Steiermark für Sonntag auch am späten Montagvormittag noch nicht über die Datenseiten des Gesundheitsministeriums ersichtlich gewesen. Ein Ministeriumssprecher kündigte gegenüber der APA eine Nachreichung an. Das technische Problem sei behoben, die heutige Meldung werde wie gewohnt erfolgen. Jedoch waren auch die Montagsdaten von 9.30 Uhr noch ausständig.

SN/APA/AFP/Centers for Disease Cont Technisches Problem beim EMS aber laut Ministerium behoben