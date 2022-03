Falsche ÖBB-Nachricht: Fahrgäste saßen in Paris fest

Eine fehlerhafte Nachricht, die automatisch an Dutzende ÖBB-Bahnkunden versandt wurde, ließ am Dienstagabend bis zu 50 Österreicherinnen und Österreicher am Bahnhof Gare de l'Est in Paris stranden. Die Fahrgäste versäumten ihren gebuchten Nachtzug zurück nach Österreich, weil ihnen eine um eine Stunde spätere Abfahrtszeit auf ihre Handys geschickt worden war.

Die Betroffenen mussten sich selbst um ein Quartier für die Nacht kümmern und ein neues Ticket für die Rückfahrt kaufen. Die Österreichischen Bundesbahnen entschuldigten sich für die Unannehmlichkeiten. ...