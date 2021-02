Falsche Patientin im Uniklinikum Tulln für tot erklärt

Im Universitätsklinikum Tulln ist eine 83 Jahre alte Frau fälschlicherweise für tot erklärt worden. Grund war eine Patientenverwechslung, wie das Krankenhaus am Donnerstagnachmittag in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilte. Einem Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") zufolge war die Familie der vermeintlich Verstorbenen am Sonntag informiert worden, die Parte wurde bereits gedruckt.

SN/APA (dpa)/Fabian Sommer Krankenhaus bedauert Vorfall zutiefst