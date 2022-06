Falsche Polizisten haben oft leichtes Spiel

Trotz aller Warnungen der Polizei vor Schockanrufen oder Fake-Mails fallen nicht nur ältere Menschen auf derartige Betrüger herein.

In Wien wurde wie berichtet ein 26-Jähriger Opfer von Telefonbetrügern. Der junge Mann ließ sich von einem vermeintlichen Interpol-Beamten aufschwatzen, sein Name sei bei internationalen Ermittlungen mit zahlreichen Konten im Ausland in Verbindung gebracht worden und nun könne er sein Erspartes am besten schützen, wenn er es in eine Kryptowährung transferiere. Das tat der 26-Jährige - ein fünfstelliger Betrag war weg.

In der Steiermark fühlte sich am Feiertag eine 32-jährige Frau durch einen angeblichen Europol-Polizisten so unter Druck ...