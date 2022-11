Falsche Todesnachricht macht Peter Kraus wütend

In sozialen Medien wurde das Gerücht lanciert, der Entertainer sei gestorben. Nun trat der 83-Jährige der Falschmeldung selbst entgegen: "Was sind das für Menschen?", fragt er.

Auf dem Videoportal YouTube im Internet kursiert ein Filmchen, in dem über den Tod von Peter Kraus berichtet wird. Die Nachricht ist falsch, doch ist ein Gerücht erst einmal in die Welt gesetzt, ist es schwierig, es wieder einzufangen. Nun trat der Schauspieler und Musiker, der im vergangenen Frühjahr 83 Jahre alt wurde, der falschen Todesnachricht persönlich auf Facebook entgegen: "Liebe Freundinnen und Freunde, das Telefon steht nicht mehr still, bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen und Geschäftspartnern usw. Zur Beruhigung: Es geht mir bestens!", versichert der Entertainer.

Peter Kraus ist wütend und enttäuscht

Peter Kraus zeigt sich gleichwohl auch wütend und enttäuscht darüber, dass er Opfer von Fake News geworden ist. "Was für Menschen sind das, die so etwas verbreiten?", fragt der 83-Jährige. "Sind sie bösartig? Finden sie sich witzig?" Ihm selbst sei das Ganze unverständlich. In einem Telefonat gegenüber dem ORF sagte der Entertainer, der auf eine Karriere seit den 1950er-Jahren zurückblickt, dass sein Wiener Management nun versuche, die Falschnachricht entfernen zu lassen, aber das sei wohl schwierig. "Ich selbst kenne mich damit nicht aus, aber offenbar muss man heute mit so etwas leben", so Kraus.

Falsche Todesnachrichten sind nichts Neues

Falsche Todesnachrichten sind auch kein völlig neues Phänomen, wenngleich sie heute über soziale Medien schneller Verbreitung finden. Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Situation. Zeitungsberichte, wonach er im Sterben liege, kommentierte er mit dem Satz, der ein berühmtes Zitat wurde: "Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben." Twain starb 1910.

Entertainer Peter Kraus freut sich auf die Zukunft

Rock 'n' Roller Peter Kraus blickt unterdessen auch in die Zukunft. Mit seinem aktuellen Album "Idole" will er ab Februar 2023 auf Konzertreise gehen, wie er im Sommer ankündigte. Es ist seine sechste Abschiedstournee. Kraus habe sich darüber selbst amüsiert, als er das erzählte, berichtete damals die dpa. Eigentlich hätte die fünfte schon die tatsächlich letzte sein sollen. So hatte er es seiner Frau Ingrid 2019 zur goldenen Hochzeit versprochen. Dieses Versprechen habe er nun gebrochen, aber seine Frau habe Verständnis dafür. "Und ich bin auch ganz lieb zu ihr", sagte der gebürtige Münchner fröhlich.