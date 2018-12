Falschen Kraftstoff getankt: Mann leerte Benzin in Kanal

Nachdem er in seinen Diesel-Pkw versehentlich Benzin getankt hatte, ist ein Autofahrer Montagfrüh bei einer Tankstelle im Bezirk Neusiedl am See zum Umweltsünder geworden. Der Mann leerte den "falschen" Treibstoff kurzerhand in einen nahe gelegenen Kanal. Ein aufmerksamer Beobachter verständigte die Polizei, die den Lenker anzeigte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

