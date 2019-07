Familiäre Gewalt: Zu wenig Geld für vorbeugende Maßnahmen

Im vergangenen Jahr sind 5.816 Menschen, die von Gewalt in der Familie betroffen waren, von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie unterstützt worden. Doch die Ressourcen reichen nach wie vor nicht aus, um Betroffene längerfristig zu betreuen und die notwendige multi-institutionelle Zusammenarbeit umzusetzen, sagte Geschäftsführerin Rosa Logar am Montag im Gespräch mit der APA.

Familiäre Gewalt ist keineswegs geschlechtsneutral