Familie fordert Sanktionen für straffälliges Kind

Wenn Kinder unter 14 Jahren gewalttätig werden oder Drogen verkaufen, hat das keine strafrechtlichen Konsequenzen. Eine betroffene Familie wünscht sich trotzdem Sanktionen.

Zwei 13-Jährige überfielen im November zwei Taxifahrer in Linz. Ein 12-Jähriger und ein 13-Jähriger begingen Anfang Dezember mit anderen Jugendlichen mehrere Raubüberfälle in Salzburg. In Wien attackierte ein 12-Jähriger zwei Jugendliche bei einem Raubversuch. Alle drei Fälle blieben ohne strafrechtliche Konsequenzen, da man erst mit 14 Jahren strafmündig wird. In jüngster Zeit häufen sich in Österreich die Fälle von Kindern, die noch keine 14 Jahre alt sind und straffällig werden. Mehr als 8000 Kinder werden österreichweit jährlich zu Straftätern, die ...