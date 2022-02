Familienhaus angezündet: Teilbedingte Haft für Burgenländer

Ein 48-jähriger Familienvater ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt zu einer teilbedingten Haftstrafe von 30 Monaten verurteilt worden, weil er im vergangenen November das Haus seiner Familie in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) in Brand gesteckt haben soll. Er bekannte sich vor Gericht schuldig. Es sei eine "Verzweiflungstat" nach einem Streit mit seiner Ehefrau, mit der er in Scheidung lebe, gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER 48-Jähriger bekannte sich schuldig