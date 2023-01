Familienstreit als Auslöser für tödliche Bluttat in NÖ

Nach der tödlichen Bluttat am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Erhebungen abgeschlossen. "Wie die Ermittlungen ergeben haben, war offensichtlich ein Familienstreit Auslöser", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf APA-Anfrage. Ein 57-Jähriger soll seine beiden Schwestern mit einem Klappmesser angegriffen haben. Eine 59-Jährige starb, eine 58-Jährige wurde schwer verletzt. Der Mann beging Suizid.

SN/APA/MONATSREVUE THOMAS LENGER/MO Zur Tat kam es auf einem Grundstück in Berndorf