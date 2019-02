Familienstreit endete in Wien-Döbling mit zwei Bauchstichen

Ein Familienstreit hat am Dienstagnachmittag in Wien-Döbling mit zwei Bauchstichen geendet. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger verletzte ein 18-Jähriger seinen 36-jährigen Bruder und seinen 32-jährigen Schwager mit einem Küchenmesser. Die 25-jährige Schwester der Brüder war ebenfalls in dem Appartement in der Heiligenstädter Straße unweit der Döblinger Privatklinik.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Tatwaffe war eine 14 Zentimeter lange Klinge