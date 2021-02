Fast 2.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Mit fast 2.000 Neuinfektionen in Österreich sind am Donnerstag die höchsten Werte seit fast vier Wochen gemeldet worden. 1.967 neue SARS-CoV-2-Fälle seit Mittwoch waren es genau, bei 1.529 lag der Schnitt der vergangenen sieben Tage. Der Zuwachs von über fünf Prozent an aktiv Erkrankten ist indes der höchste seit Mitte November, im Jahr 2021 war diese Zahl bisher sogar mehrheitlich immer rückläufig gewesen.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Hoher Zuwachs an aktiv Erkrankten