Fast 31.000 Corona-Neuinfektionen und 45 Tote seit Montag

Öffnungsschritte hin oder her - die Corona-Neuinfektionen sind weiter auf einem hohen Niveau. Von Montag auf Dienstag vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium 30.939 Neuansteckungen. Besonders bemerkenswert sind die innerhalb von 24 Stunden gemeldeten 45 Todesfälle. Auch in den Spitälern stiegen die Zahlen signifikant: 2.760 Covid-19-Erkrankte in Krankenhäusern sind um 168 mehr als am Montag. Davon müssen derzeit 195 intensivmedizinisch behandelt werden.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Zahl der Spitalspatienten weiter angestiegen