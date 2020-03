Fast 5.000 Coronavirus-Infizierte in Österreich - 28 Todesfälle bestätigt

Die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Fälle hat sich in Österreich am Dienstag in Richtung 5.000 bewegt. Mit Stand 15.00 Uhr meldete das Gesundheitsministerium 4.876 positiv Getestete. Das entspricht zum Vergleichszeitraum am Montag einer Steigerungsrate von 24,26 Prozent. Österreichweit forderte das Virus bisher 28 Tote.

Die Fälle nach Bundesländern: Burgenland (84), Kärnten (141), Niederösterreich (620), Oberösterreich (795), Salzburg (429), Steiermark (558), Tirol (1.253), Vorarlberg (379) und Wien (617).

In Wien waren mit elf Toten bisher die höchste Zahl an Todesopfern zu beklagen. Die restlichen Todesopfer nach Bundesländern: Burgenland (2), Kärnten (1), Niederösterreich (3), Oberösterreich (2), Steiermark (5) und Tirol (4).

Weltweit wurden bisher insgesamt 392.780 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.588 davon meldete China. 102.980 Betroffene haben sich wieder erholt.

Anzahl der Infizierten in Österreich, Stand 24.03.2020 8:30 Uhr:

89-jährige Frau in Klagenfurt gestorben

Eine 89 Jahre alte Frau ist am Dienstag im Klinikum Klagenfurt gestorben. Sie war mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich um Kärntens zweiten Todesfall in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Laut Landespressedienst hatte die Frau schwere Vorerkrankungen. Im Landesklinikum Melk starb in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger. In Tirol gab es indes zwei weitere Coronavirus-Todesfälle. Die Verstorbenen waren 77 und 89 Jahre alt und waren bereits wegen schwerer Vorerkrankungen stationär aufgenommen worden, teilte das Land mit. Im Zuge der Einlieferung in das Krankenhaus Zams waren sie positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Testkapazitäten werden ausgeweitet

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete bei der Pressekonferenz am Dienstag, man wolle in Zukunft bis zu 15.000 Tests täglich durchführen. "Wir werden auf Schnelltests setzen, um bald 100.000 Menschen breitenwirksam zu testen." Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober bestätigte: "Jeder Test, der technisch möglich ist, wird durchgeführt." Den Forderungen nach flächendeckenden Tests hat Anschober jedoch bereits am Montag eine Absage erteilt. Dies sei vom Fachbeirat als nicht sinnvoll bewertet worden und sei auch aufgrund der Ressourcen "nicht umsetzbar". Dennoch, betonte der Minister, werden täglich mehr Testungen durchgeführt, aktuell zwischen 2000 und 4000 pro Tag.

In der Bundeshauptstadt Wien sollen etwa künftig statt bisher 400 bis zu 1800 Testungen pro Tag möglich sein. 600 davon sollen allein im Gesundheitsbereich durchgeführt werden. Das teilte ein Sprecher des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig am Dienstag mit. Private Labore konnten dafür gewonnen werden.

Bundesregierung kauft zwei Millionen OP-Masken

Mediziner meldeten sich dieser Tage zu Wort und beklagten einen Mangel an Schutzmasken und sonstiger Schutzausrüstung. Der Gesundheitsminister betonte, man sei mit allen Mitteln dahinter. Medienberichten zufolge hat das Wirtschaftsministerium nun zwei Millionen chirurgische Masken gekauft, die am Freitag ankommen sollen. Spitäler und Bundesländer haben bisher eigenständig Schutzausrüstung angeschafft. Nun soll es einen zentralen Einkauf geben.

Montagnachmittag landeten in Wien-Schwechat zwei AUA-Maschinen aus China, die 130 Tonnen Schutzausrüstung an Bord hatten. Der Großteil davon geht jedoch nach Italien, die dieses direkt in China bestellt hatten. Das Material soll am Dienstag von einem zivilen Frächter in Begleitung von Polizei und Militärpolizei nach Tirol und in weiterer Folge zur Grenze nach Südtirol gebracht werden, wo es den italienischen Behörden übergeben wird.

Kapazitäten in den Spitälern:

In den Bundesländern wurden zusätzliche Betten für die Betreuung von Covid-19-Patienten geschaffen.

Der Blog zur Coronavirus-Krise:

Quelle: APA