Fast 6.000 Corona-Neuinfektionen und acht Todesopfer

5.991 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich in 24 Stunden hinzugekommen. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.955 positiven Tests, aber unter den 6.760 vom vorigen Mittwoch. Acht weitere Todesfälle bedeuten laut Innen- und Gesundheitsministerium bisher 18.279 Pandemie-Opfer, dabei fehlen aber noch Mitte April angekündigte Nachmeldungen. Im Spital lagen noch 872 Infizierte, 53 weniger als am Vortag. Darunter sind 78 Intensivpatienten (minus eins).

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Fast 800 positive Tests weniger als am vorigen Mittwoch