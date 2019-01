Fast drei von zehn Österreichern sind Single

In Österreich leben rund 1,7 Millionen Menschen ohne festen Partner. 28 Prozent gaben in einer Umfrage an, "alleinstehend bzw. Single" zu sein, die meisten davon in Salzburg und Niederösterreich (32 Prozent). Ebenfalls überdurchschnittlich viele Singles wurden in Wien ermittelt (30 Prozent), ergab die von Marketagent.com für die Online-Partneragentur ElitePartner durchgeführte Erhebung.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Männer sind bei der Partnersuche aktiver als Frauen